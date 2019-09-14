"Настя, держись!" Филипп Киркоров обратился к Анастасии Заворотнюк

Король российской эстрады Филипп Киркоров разместил в сториз Instagram фотографию с актрисой Анастасией Заворотнюк и обратился к ней: "Настя, держись!"

В СМИ растет количество сообщений о серьезном заболевании, диагностированном у 48-летней Анастасии Заворотнюк.

Официальной информации от ее родственников нет. СМИ же пишут, что актриса находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Продюсер Андрей Разин хотел навестить Настю, у которой по его сведениям последняя стадия рака мозга, в больнице, но его не пустили.

Врачи ввели женщину в медикаментозную кому. По некоторым данным, у нее отек мозга и парализовало одну сторону тела. Разин говорит, что прогнозы врачей неутешительные. Продюсер призвал молиться за Настю.

Слова поддержки Заворотнюк высказали ранее Дмитрий Дибров и Иосиф Пригожин.