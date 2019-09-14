Стало известно, что подарили Собчак и Богомолову на свадьбу

Стало известно, какие подарки получили журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов на свою свадьбу. Бракосочетание двух знаменитостей состоялось в минувшую пятницу, 13 сентября, в Москве.

Ксения и Константин составили список подарков, которые хотели бы получить. Мужчина и женщина оказались практичными и попросили друзей преподнести им разные вещи для дома.

Среди презентов были эксклюзивный фарфоровый сервиз за 1,1 миллиона рублей, наборы итальянского постельного белья за 615 и 352 тысяч соответственно, винтажный ковер за 400 тысяч рублей, а также столик за 329 тысяч. Кроме того, молодоженам подарили панно за 316 тысяч рублей, сообщает в субботу портал "СтарХит".