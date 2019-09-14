Андрей Малахов с женой из пенной ванны ответили на звонок Ксении Собчак
14 сентября 2019, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой из пенной ванны ответили на "телевизионный" звонок Ксении Собчак.
"Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты", — ответил телеведущий по телефону позвонившей ему Ксении. Вместе с супругами в ванне находились несколько детских игрушек.
Видеоролик Малахов выложил в Инстаграм.
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Первый канал в день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова в пятницу, 13 сентября, опубликовал тизер телешоу с участием Ксении Собчак.
В ролике она, лежа в ванне набирает номер телефона Андрея Малахова и рассказывает ему: "Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь".
По слухам, Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Эту программу по перехода на другой канал вел Малахов.
Андрей Малахов был свидетелем на венчании Ксении Собчак. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его супруга -актриса Софья Заика поздравили на свадьбе молодоженов. Богомолов снимал супругу Эрнста в своем фильме "Содержанки"