Андрей Малахов с женой из пенной ванны ответили на звонок Ксении Собчак

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой из пенной ванны ответили на "телевизионный" звонок Ксении Собчак.

"Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты", — ответил телеведущий по телефону позвонившей ему Ксении. Вместе с супругами в ванне находились несколько детских игрушек.

Видеоролик Малахов выложил в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007)14 Сен 2019 в 12:42 PDT

Первый канал в день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова в пятницу, 13 сентября, опубликовал тизер телешоу с участием Ксении Собчак.

В ролике она, лежа в ванне набирает номер телефона Андрея Малахова и рассказывает ему: "Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь".

По слухам, Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Эту программу по перехода на другой канал вел Малахов.

Андрей Малахов был свидетелем на венчании Ксении Собчак. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его супруга -актриса Софья Заика поздравили на свадьбе молодоженов. Богомолов снимал супругу Эрнста в своем фильме "Содержанки"