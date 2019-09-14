Похудевшая Ирина Дубцова ошеломила своих поклоников, опубликовав пляжное фото
14 сентября 2019, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Певица и автор песен Ирина Дубцова опубликовала фото на пляже и ошеломила своих поклонников. Артистка похудела и выглядит потрясающе. В отличие от своих коллег, звезда шоу-бизнеса не стала показывать фигуру в бикини.
Во время прогулки по пляжу Дубцова сфотографировалась в платье с модным принтом.
Фолловеры оценили Ирину: "Божественная и великолепна как всегда", и ее платье: "Классное платье".
Дубцова, очевидно, готовилась к летним каникулам. Она постоянно борется с лишним весом, то худеет, то поправляется.
Певица и диеты соблюдает, и спортом занимается. Но ненавистные килограммы как-то набираются.
Думаем, результат, которого Ирина достигла в упорной борьбе за красивую фигуру, сохранится надолго.
Дубцова сильно поправлялась после рождения сына. Бывший муж Роман Черницын ругал ее за это.
Сейчас их сын Артем - подросток. Мальчик перерос маму.
А с бывшим Ирина сохранила удивительные отношения ради сына. Порой, они вместе отдыхают.
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