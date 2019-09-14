Похудевшая Ирина Дубцова ошеломила своих поклоников, опубликовав пляжное фото

Певица и автор песен Ирина Дубцова опубликовала фото на пляже и ошеломила своих поклонников. Артистка похудела и выглядит потрясающе. В отличие от своих коллег, звезда шоу-бизнеса не стала показывать фигуру в бикини.

Во время прогулки по пляжу Дубцова сфотографировалась в платье с модным принтом.

Фолловеры оценили Ирину: "Божественная и великолепна как всегда", и ее платье: "Классное платье".

Дубцова, очевидно, готовилась к летним каникулам. Она постоянно борется с лишним весом, то худеет, то поправляется.

Певица и диеты соблюдает, и спортом занимается. Но ненавистные килограммы как-то набираются.

Думаем, результат, которого Ирина достигла в упорной борьбе за красивую фигуру, сохранится надолго.

Дубцова сильно поправлялась после рождения сына. Бывший муж Роман Черницын ругал ее за это.

Сейчас их сын Артем - подросток. Мальчик перерос маму.

А с бывшим Ирина сохранила удивительные отношения ради сына. Порой, они вместе отдыхают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)31 Авг 2019 в 11:55 PDT