Актриса Кира Найтли стала мамой во второй раз

34-летняя актриса, звезда фильма "Пираты Карибского моря" Кира Найтли стала матерью во второй раз. Знаменитость ведет довольно закрытый образ жизни и не сообщает подробностей о своей семье.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кира беременна, а на днях стало известно, что она уже родила. Папарацци встретили Найтли и ее супруга Джеймса Района во время прогулки по Лондону с коляской. Актриса выглядела очень счастливой, передает woman.ru.

Пол и имя новорожденного в настоящий момент держатся в секрете. Напомним, супруги воспитывают четырехлетнюю дочку по имени Эди.