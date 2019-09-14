47-летняя актриса Елена Корикова на новом снимке выглядит на 20 лет моложе

47-летняя актриса Елена Корикова покорила пользователей сети своей новой фотографией. Звезда сериала "Бедная Настя" на снимке, опубликованном сегодня утром, выглядит минимум на 20 лет моложе.

Елена на фото позирует в стильном черном наряде и различных украшениях. Многие обратили внимание на прямые светлые волосы актрисы, ее прекрасный цвет лица и гладкую кожу. Подписчики назвали Корикову "красавицей" и заметили, что она выглядит очень юной.

Особенно внимательные фолловеры отметили ухоженность актрисы, ее идеальный маникюр и неброский макияж. Некоторые даже попросили Елену раскрыть секреты красоты.