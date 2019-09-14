Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, возможно, станет свадьбой года. Событие продолжают обсуждать второй день. Молодожены устраивали друг для друга сюрпризы.

Ксения и Константин пели друг для друга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)13 Сен 2019 в 11:22 PDT



Собчак показала, как танцует для любимого мужчины. Telegram-канал Super выложил видео брачного танца Ксении. Она предстала перед супругом и гостями свадьбы в корсете, а на правой ноге была надета красная подвязка. Собчак заманчиво двигалась под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня".

Ксения улеглась прямо на сцене. В конце танца молодожены улеглись в кровать, установленную на сцене.

Свадьба Собчак и Богомолова гуляла в Музее Москвы.

Яна Рудковская уже назвала их парой года. "Здесь все сегодня плачут от избытка эмоций. Глядя на вас невозможно не верить в то самое чувство, ради которого стоить жить и ждать", - рассказала подруга Ксении Матильда Шнурова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)14 Сен 2019 в 12:22 PDT