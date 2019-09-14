Собчак на свадьбе в корсете и с красной подвязкой на ноге спела для Богомолова песню "Войди в меня"
14 сентября 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, возможно, станет свадьбой года. Событие продолжают обсуждать второй день. Молодожены устраивали друг для друга сюрпризы.
Ксения и Константин пели друг для друга.
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Собчак показала, как танцует для любимого мужчины. Telegram-канал Super выложил видео брачного танца Ксении. Она предстала перед супругом и гостями свадьбы в корсете, а на правой ноге была надета красная подвязка. Собчак заманчиво двигалась под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня".
Ксения улеглась прямо на сцене. В конце танца молодожены улеглись в кровать, установленную на сцене.
Свадьба Собчак и Богомолова гуляла в Музее Москвы.
Яна Рудковская уже назвала их парой года. "Здесь все сегодня плачут от избытка эмоций. Глядя на вас невозможно не верить в то самое чувство, ради которого стоить жить и ждать", - рассказала подруга Ксении Матильда Шнурова.
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