В сети обсуждают экстравагантную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

В сети обсуждают свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пользователи сети разделились на тех, кто восхищается экстравагантным праздником Собчак и Богомолова, тех, кто равнодушен и критикует. Храм, в котором венчались телеведущая и режиссер, сегодня стали называть Пушкинским.

Банкет прошел в музее Москвы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)13 Сен 2019 в 6:56 PDT

Столы были застелены красными скатертями, а ели гости из черной посуды.

Кстати, жених Богомолов на венчание нарядился в черную с красными крупными цветами сорочку, а потом переоделся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)13 Сен 2019 в 9:41 PDT



Фолловеры обратили внимание, что Ксения забыла снять ценник с новых туфелек.

На свадьбу Богомолов приглашал свою бывшую жену актрису Дарью Мороз. Она отказалась придти и поздравить новобрачных.

Перед свадьбой Собчак и Богомолов дали интервью Ивану Урганту и рассказали, что гостей приглашено много, но точную цифру не назвали.

Говорят, на банкете присутствовали олимпийская чемпионка Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. Песков приехал ближе к ночи. Яна Рудковская и Светлана Бондарчук выложили видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)13 Сен 2019 в 11:22 PDT

Филипп Киркоров пел "Снег". Эта песня - любимая Ксении из репертуара короля российской эстрады.

Под нее молодожены исполнили свадебный танец.

Киркоров, который знаком с Ксенией с ее детства, рассказал, что она вчера была счастлива, как девчонка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)12 Сен 2019 в 8:43 PDT