В сети обсуждают экстравагантную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова
14 сентября 2019, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пользователи сети разделились на тех, кто восхищается экстравагантным праздником Собчак и Богомолова, тех, кто равнодушен и критикует. Храм, в котором венчались телеведущая и режиссер, сегодня стали называть Пушкинским.
Банкет прошел в музее Москвы.
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Столы были застелены красными скатертями, а ели гости из черной посуды.
Кстати, жених Богомолов на венчание нарядился в черную с красными крупными цветами сорочку, а потом переоделся.
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Фолловеры обратили внимание, что Ксения забыла снять ценник с новых туфелек.
На свадьбу Богомолов приглашал свою бывшую жену актрису Дарью Мороз. Она отказалась придти и поздравить новобрачных.
Перед свадьбой Собчак и Богомолов дали интервью Ивану Урганту и рассказали, что гостей приглашено много, но точную цифру не назвали.
Говорят, на банкете присутствовали олимпийская чемпионка Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. Песков приехал ближе к ночи. Яна Рудковская и Светлана Бондарчук выложили видео.
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Филипп Киркоров пел "Снег". Эта песня - любимая Ксении из репертуара короля российской эстрады.
Под нее молодожены исполнили свадебный танец.
Киркоров, который знаком с Ксенией с ее детства, рассказал, что она вчера была счастлива, как девчонка.
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