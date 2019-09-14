Нейрохирург рассказал, можно ли вылечить рак мозга последней стадии, который якобы диагностирован у Заворотнюк

О госпитализации Анастасии Заворотнюк в одну из московских клиник в последние дни пишут СМИ.

Продюсер Андрей Разин сообщил, что у известной актрисы рак последней стадии.

Анастасия находится в крайне тяжелом состоянии, у нее отек мозга, воспаление легких, медики ввели ее в состояние медикаментозной комы, - передал вчера вечером РЕН-ТВ. Официально представителями актрисы эта информация не подтверждена.

Московский нейрохирург Александр Тушев рассказал, что есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. По словам врача, если опухоль сопровождается отеком, то это означает, что у человека третья или четвертая стадия. "Прогнозы неутешительные", - сказал нейрохирург в интервью "Вечерней Москве". Доктор говорит, что вылечить полностью опухоль нельзя, но лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. По опыту работы медики знают, что средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией рака — от восьми месяцев до года.

Нейрохируг отметил, что операции проводят, чтобы уменьшить объем злокачественной ткани и дать возможность провести еще лучевую химиотерапию. Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что у пациента после операции могут появиться неврологические проблемы, и это может отсрочить лучевую химию. Тогда не будет больше никаких вариантов лечения.

По слухам, Анастасия Заворотнюк лечилась в Польше. Но оно не оказалось успешным. Актриса вернулась в Москву и две недели назад была госпитализирована.