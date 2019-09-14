У Анастасии Заворотнюк началось воспаление лёгких

У актрисы Анастасии Заворотнюк, по последним данным, началось воспаление лёгких. Информацию о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в пятницу, 13 сентября, Telegram-каналы Super.ru и Mash.

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

По данным источников, у Заворотнюк диагностирован рак головного мозга 4 стадии, у неё якобы начался отёк мозга, и опухоль дала метастазы. Telegram-канала «112» сообщает, что у актрисы началось воспаление лёгких.

Директор актрисы Стас Христов сначала рассказывал, что Анастасия не отвечает на его СМС. Позже она якобы ответила на вопрос о состоянии здоровья: "Бред. Отстань".

Никто из близких информацию о здоровье Анастасии не комментирует.