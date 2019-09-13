СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник и врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. О том, что медики ввели Заворотнюк в кому из-за крайне тяжелого состояния артистки, в пятницу, 13 сентября, передал РЕН-ТВ.

"Бред. Отстань": директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации

Противоречивая информация появляется об актрисе Анастасии Заворотнюк. После того, как СМИ написали

о госпитализации 48-летней супруги фигуриста Петра Чернышева, директор актрисы Стас Христов опроверг ее.

По данным телеканала, сейчас врачи обдумывают стратегию дальнейших действий. Раннее нейрохирурги отложили операцию.

Говорят, Петр Чернышев прерывает гастроли с ледовым шоу в Турции и возвращается в Москву из-за тяжелого состояния Анастасии.

Стас Христов продолжает уверять, что заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк намерена сама рассказать о своем самочувствии в эфире одного из федеральных каналов.