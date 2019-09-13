Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся

Король российской эстрады Филипп Киркоров поет на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся. Киркорову задали вопрос о подарках новобрачным.

"Что может подарить артист? Наверное, главную песню на сегодняшнем их балу. Их любимую песню, под которую они будут совершать свой первый брачный танец", - ответил певец.

Богомолов и Собчак женятся по второму разу. Киркоров убежден, что этот союз не распадется, благодаря ему, - передает НТВ.

"Сколько пел на свадьбах у людей — ни одна пара не развелась. Легкая рука", - похвалил себя Филипп Бедросович.

Среди гостей на свадьбе - Фёдор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова, Константин Эрнст, Яна Рудковская.

Рудковская опубликовала несколько фото и видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)13 Сен 2019 в 9:51 PDT