Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся
13 сентября 2019, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Король российской эстрады Филипп Киркоров поет на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся. Киркорову задали вопрос о подарках новобрачным.
"Что может подарить артист? Наверное, главную песню на сегодняшнем их балу. Их любимую песню, под которую они будут совершать свой первый брачный танец", - ответил певец.
Богомолов и Собчак женятся по второму разу. Киркоров убежден, что этот союз не распадется, благодаря ему, - передает НТВ.
"Сколько пел на свадьбах у людей — ни одна пара не развелась. Легкая рука", - похвалил себя Филипп Бедросович.
Среди гостей на свадьбе - Фёдор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова, Константин Эрнст, Яна Рудковская.
Рудковская опубликовала несколько фото и видео.
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