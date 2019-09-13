Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

Пара вступила в брак сегодня. Их торжество было весьма эксцентричным: Ксения и Константин прибыли в ЗАГС в открытом катафалке.

Волочкова сообщила "КП" , что сначала решила забыть свои ссоры с Собчак и посетить праздник. Оказывается, Ксения попросила Анастасию открыть торжество танцем "умирающего лебедя". На следующий день балерине позвонил Константин и заявил, что она должна выйти на сцену после первого поцелуя молодоженов. Он уточнил, что это должно быть "смешно". Ни жених, ни невеста не сообщили, где именно будет проходить мероприятие.

Позже Волочкова узнала, что многие знаменитости отказались от приглашения на свадьбу, а сам праздник будет якобы оплачиваться по бартеру, за пиар. Анастасия заявила, что не желает участвовать в шоу и "вакханалии". Балерина признала, что ее свадьба тоже была шоу, однако "грациозным и интеллигентным".