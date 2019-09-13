В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова
13 сентября 2019, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в пятницу, 13 сентября, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен свадебный поцелуй журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара поженилась ранее сегодня.
На видео запечатлен танец молодоженов и их романтический поцелуй. Ксения и Константин стоят на большой сцене, покрытой красным ковром, вокруг горят огромные бенгальские огни, а муж и жена нежно целуют друг друга. Гости праздника аплодируют и счастливо смеются.
Свадьба Собчак и Богомолова была нестандартной. Они не только решили вступить в брак в пятницу 13-го, но также прибыли в ЗАГС в открытом катафалке.