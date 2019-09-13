В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова

Вечером в пятницу, 13 сентября, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен свадебный поцелуй журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара поженилась ранее сегодня.

На видео запечатлен танец молодоженов и их романтический поцелуй. Ксения и Константин стоят на большой сцене, покрытой красным ковром, вокруг горят огромные бенгальские огни, а муж и жена нежно целуют друг друга. Гости праздника аплодируют и счастливо смеются.

Свадьба Собчак и Богомолова была нестандартной. Они не только решили вступить в брак в пятницу 13-го, но также прибыли в ЗАГС в открытом катафалке.