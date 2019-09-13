Певица Адель официально подала на развод после трех лет брака
13 сентября 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
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13 сентября 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
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Они сделали это. Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке - черной машине с надписью «Пока смерть не разлучит нас»