Певица Адель официально подала на развод после трех лет брака

Всемирно известная британская певица Адель официально подала на развод с мужем после трех лет брака. Артистка еще в апреле текущего года рассказала, что их с супругом отношения "дали трещину".

Адель и бизнесмен Саймон Конекки начали встречаться в 2011 году. Через год у пары родился сын, которого было решено назвать Анджело. Артистка и предприниматель сыграли тайную свадьбу в 2016 году и, казалось, были абсолютно счастливы вместе.