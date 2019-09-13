В день свадьбы Собчак и Богомолов прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру
13 сентября 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
В день свадьбы Ксения Собчак и Константин Богомолов после регистрации в ЗАГСе и венчания в храме прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру. В Инстаграм Ксении опубликовано фото молодоженов с букетом цветов возде памятника князю Владимиру, который установлен в самом центре Москвы, около Александровского сада.
Супруги возложили цветы к монументу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Расписали Собчак и Богомолов в Грибоедовском ЗАГСе, венчались в храме Вознесения Господня у Никитских Ворот.
Кроме родственников, в храме присутствовали друзья пары - телеведущий Андрей Малахов и Светлана Бондарчук.
"Что творит любовь? еду на венчание к Ксении и Константину. Безумно рада за своих друзей! Любовь спасёт мир!" - написала в Инстаграм по пути на свадьбу Светлана.
Посмотреть эту публикацию в Instagram