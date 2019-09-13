65-летняя Любовь Успенская раздразнила своих поклонников, опубликовав фото из душа

Певица, звезда шансона Любовь Успенская подзадорила своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото из душа. 65-летняя артистка не впервые показывает поклонникам свою шикарную фигуру.

Вероятно, были какие-то вопросы, и Любочка так подписала новое фото: "Для тех, кому на прошлой фотографии "плохо было видно" — сделала фото поярче".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)13 Сен 2019 в 6:21 PDT

"Люба, Вы не забыли сколько Вам лет?" "Кто-то возраст свой принимает достойно, становится более мудрым, а кто-то сходит с ума", "Зачем? При всем моем уважении и любви к творчеству — не самые выигрышные откровения…", "Любонька, такие как вы не должны уподобляться...... Вы должны остаться не превзойденной и неповторимой.... Зачем же вы так себя опошлили, сами....???? " - возмущаются часть подписчиков.

Восхищенные оценивают снимок так: "Не вижу ничего пошлого !!!! Хорошая фигура !!! Есть что показать!!!".

Ранее Успенская показывала фигуру в бикини. И у фолловеров появились сомнения, что певица прибегла к фотошопу.