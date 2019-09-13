Поклонники считают, что Виторган неоднозначно отреагировал на свадьбу Собчак
13 сентября 2019, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Максима Виторгана считают, что мужчина отреагировал на свадьбу своей бывшей супруги Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. По мнению многих, его реакция является неоднозначной.
На своей страничке в социальной сети Виторган опубликовал фотографию с заявлением, что реквизиторы на съемочной площадке потеряли его "игровое кольцо". "Хохочу", – добавил Максим.
Некоторые решили, что подобное сообщение является отсылкой к свадебной церемонии Ксении и Константина, которые сегодня прибыли в ЗАГС на катафалке. Собчак и Богомолов выбрали нестандартные наряды для церемонии. Многим показалось, что бракосочетание журналистки и режиссера напоминает спектакль. Вероятно, Виторгану показалось так же.