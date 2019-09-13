Сергей Лазарев заявил, что однажды уснул за рулем и попал в ДТП

Певец Сергей Лазарев признался, что однажды, возвращаясь с гастролей, уснул за рулем своего автомобиля и попал в аварию. Популярный российский артист не уточнил, когда именно это произошло.

По словам Лазарева, инцидент случился на светофоре. Его нога находилась на тормозе, однако машина покатилась вперед и врезалась в другой автомобиль.

Сергей уточнил, что данное происшествие стало для него очень серьезным уроком – артист теперь старается быть максимально осторожным во время вождения, а при сильной усталости прибегает к помощи водителя, передает в пятницу, 13 сентября, портал "СтарХит".