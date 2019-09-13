Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк. Но состояние актрисы делает любое вмешательство очень опасным.

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии

До этого врачи провели курс химио- и лучевой терапии, но нужного эффекта это не дало — состояние Заворотнюк ухудшилось. Сейчас она в реанимации, опухоль дала метастазы в мозг.

Как пишет telegram-канал "Baza", в самое ближайшее время будет проведён консилиум — специалисты обсудят возможность операции. Но риск слишком велик — актриса может не пережить хирургического вмешательства.

Удивитльно, но директор звезды не опровергает и не подтверждает информацию о состоянии здоровья актрисы. Он лишь ссылается на СМСки, которые ему присылает Анастасия. Напомним, по сообщениям ряда СМИ, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга в 4 стадии.