Дмитрий Дибров отреагировал на информацию о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Друг известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист и телеведущий Дмитрий Дибров отреагировал на информацию о ее госпитализации, которая ранее в пятницу, 13 сентября, появилась в СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии представитель Анастасии Стас Христов уточнил, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала новость о своей госпитализации бредом.