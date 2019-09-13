"Бред. Отстань": директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что получил от актрисы ответ на СМС о её состоянии здоровья и госпитализации. Знаменитость заявила, что с ней всё нормально.

Концертный директор Заворотнюк рассказал о её состоянии

"Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила "Бред. Отстань", - передаёт слова представителя Заворотнюк РИА Новости.

Ранее сообщалось, что директор актрисы не может до неё дозвониться, но написал ей сообщение с прикреплённой публикацией в СМИ, где сказано о тяжёлом состоянии Заворютнюк, отёке мозга и срочной госпитализации в реанимационное отделение больницы.