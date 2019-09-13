Концертный директор Заворотнюк рассказал о её состоянии

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов поговорил с журналистами о здоровье актрисы. По словам Христова, в настоящее время он ожидает СМС-сообщение от артистки.

Христов признался, что он не смог дозвониться до Заворотнюк, а потому ничего не знает о её нынешнем самочувствии. По словам мужчины, актриса отключила телефон, передаёт Газета.Ru.

«После этого я сообщу о ее состоянии. Может корреспонденты придумали, что она в реанимации, а может и нет», - рассказал Христов.

Ранее в СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализирована в московскую клинику с последней стадией рака мозга.