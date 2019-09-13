Звездный стилист оценил свадебное платье Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях фото в свадебном платье. На фотографии запечатлен только вид сзади - белое платье с большим вырезом на спине прикрыто длинной фатой до пола.

Пользователи в соцсетях ранее обсуждали, что платье телеведущей якобы взято по бартеру. Звездный стилист Алексей Нагорский рассказал Nation News, что это особого значения не имеет: "Посмотрите на Голливуд, Оскар и другие мероприятия. Там звезды не покупают наряды для красных дорожек. Это модные дома бегут наперегонки, чтобы звезда надела их наряд. И здесь событие значимое для всей индустрии и нет человека, который не обсуждал бы".

Отмечается также, что платье стилисту понравилось: "Я его видел и, на мой взгляд, оно очень красивое. Я не могу сказать, что я много видел свадебных платьев и хорошо в них разбираюсь, но оно красивое".