Видео: Собчак и Богомолов легли в катафалк и отправились праздновать

В пятницу, 13 сентября, звёздная пара Ксения Собчак и Константин Богомолов связали себя узами брака. Молодожёны разместились в чёрном катафалке с надписью "Только смерть разлучит нас" после церемонии, чтобы продолжить празднование в другом месте.

Видео: Собчак и Богомолов прибыли в ЗАГС на катафалке

"Вы в парк или на кладбище", - спрашивали журналисты новобрачных. Однако возлюбленных совершенно не смущали подобные вопросы, потому что с их лиц не сходила счастлива улыбка. Видео с выходом жениха и невесты из ЗАГСа опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Известно, что после регистрации пара легла в катафалке на место, где обычно размешается гроб.

Ранее сообщалось, что поздравить знаменитостей приедут около 300 гостей, в том числе коллеги по шоу-бизнесу.