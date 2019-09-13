Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии

Актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши. Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния.

В Европе звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходила лечение, но, к сожалению, положительных результатов оно не дало. Совсем недавно одна из соседок актрисы рассказала журнаистам, что звезда так сильно изменилась, что ее даже трудно узнать.

«Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела. Но потом вижу: Валя (мама Заворотнюк) плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств», — сокрушалась женщина.

Медики диагностировали 4-ю стадию рака мозга, сейчас Анастасия с отеком мозга нходится в реанимации. Прямо сейчас врачи клиники проводят консилиум, на нем будет принято решение об оперативном вмешательстве. В связи с тем, что опухоль дала множественные метастазы, операция может быть опасна для актрисы.