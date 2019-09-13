Пока у Собчак свадьба - с сыном сидит Виторган

Актёр Максим Виторган в день свадьбы своей бывшей жены Ксении Собчак опубликовал в Instagram фотографию их общего сына Платона. Судя по снимку, мальчик проводит время с отцом.

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На фотографии мальчик сидит в детском кресле в автомобиле Виторгана и радуется солнцу. «С добрым утром», - подписал актёр снимок сына. Подписчики предположили, что Виторган вместе с сыном едет на свадьбу своей бывшей супруги, передаёт Teleprogramma.pro. При этом сам артист о цели их с Платоном прогулки решил умолчать.

Ксения Собчак и Константин Богомолов решили сыграть свадьбу в пятницу, 13 сентября. Сообщается, что приглашено порядка 300 гостей.