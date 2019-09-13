56-летняя Деми Мур показала снимки женственной фигуры с откровенной фотосессии

Известная голливудская актриса Деми Мур поделилась с поклонниками серией снимков с откровенной фотосессии для обложки глянцевого журнала. Фанаты восхитились красотой и прекрасной фигурой 56-летней знаменитости.

Деми Мур показала несколько снимков, на одном она позирует совершенно обнажённая на бортике бассейна в огромной розовой шляпе, на второй фотографии знаменитость предстала в нежном женственно образе в длинном развевающемся платье пастельного оттенка и серебреных босоножках. Третий образ сочетается в себе естественную красоту и дерзость , на актрисе чёрное полупрозрачное платье, которое подчёркивает её формы и стройные длинные ноги.

Подписчиков больше всего привлекла фотография, где Деми Мур представлена обнажённой, уж очень им понравилась фигура актрисы.