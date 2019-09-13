Сколько стоят свадебные браслеты Собчак и Богомолова?

В Сети появилась информация о стоимости свадебных браслетов, которые выбрали для себя телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. Цену аксессуаров назвал сотрудник компании-изготовителя.

На портале Teleprogramma.pro сообщили, что ювелирные украшения обошлись жениху и невесте почти в 400 тысяч рублей. При этом браслет Богомолова обошёлся дороже, чем Собчак. Ксения отдала за свой браслет 176 800 рублей, тогда как Константину пришлось заплатить 208 тысяч рублей. Свадьба телеведущей и режиссера состоится 13 сентября. На торжество приглашены около 300 гостей – родных и близких жениха и невесты.