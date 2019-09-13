Эксперты раскрыли секрет успешной карьеры Ольги Бузовой

Известная телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова за два года смогла стать успешным полноценным артистом с огромной аудиторией. Эксперты шоу-бизнеса объяснили, как "звезде" удалось раскрутиться, сообщает КП.

Промоутер Сергей Лавров считает, что успех Бузовой кроется в её простоте. По его мнению, повторить путь знаменитости будет не просто, потому что зарабатывала она популярность многие годы.

"В «Доме-2» научилась манипулировать эмоциями и вниманием публики, подавать себя ... Конечно, толчок ей дал развод с Тарасовым. Брошенка, все жалеют. И она не упустила свой шанс", - пояснил Лавров, отметив, что сейчас Бузова больше известна в провинции, а именно с неё и начинается настоящая слава в крупных городах.

Он добавил, что подписка на телеведущую в соцсетях - "стадное чувство", потому что в концертных залах "аншлага" не наблюдается. Однако многие готовы звать её на корпоративы и в рекламу, подчеркнул он.

Пиар-менеджер Кирилл Иванов заявил, что "сила Бузовой в том, что она может создавать информационный повод", напомнив про шутку с "блокадницей" и про развод с футболистом.

А вот продюсер, бывший директор группы "Тату" Леонид Дзюник считает, что за начинающей певицей стоит влиятельный человек, который хорошо вкладывает в неё деньги.