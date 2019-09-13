Седокова рассказала о проблемах после третьих родов

Анна Седокова призналась поклонникам, что после рождения третьего ребёнка начала замечать у себя проблемы с памятью. Певица рассказала, как борется с неожиданным недугом.

«Есть проблема! Я ничего не помню, после третьего ребенка я вообще абсолютно ничего не запоминаю. У меня на каждом концерте новые слова песен. Сама написала, сама забыла, сама сочинила новые», - написала Анна в соцсети.

Седокова рассказала, что решила ежедневно учить стихи, а также пить специальные лекарства, чтобы улучшить память. Поклонницы поддержали певицу, а некоторые девушки признались, что замечали у себя схожие проблемы.