Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты.

Барановская выложила фото в свадебных нарядах в Инстаграм. В первом платье из белых цветов Барановская кружилась в центре Москвы.

Платье из гортензий и орхидей цветочницы делали три дня. А еще шляпка. "Вы похожи на Дюймовочку из сказки!" "Как фарфоровая статуэтка", — восхищены миниатюрной Барановской фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)8 Сен 2019 в 8:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)11 Сен 2019 в 11:44 PDT

Юлия Барановская воспитывает троих детей, рожденных в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным.