Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты
12 сентября 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты.
Барановская выложила фото в свадебных нарядах в Инстаграм. В первом платье из белых цветов Барановская кружилась в центре Москвы.
Платье из гортензий и орхидей цветочницы делали три дня. А еще шляпка. "Вы похожи на Дюймовочку из сказки!" "Как фарфоровая статуэтка", — восхищены миниатюрной Барановской фолловеры.
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Юлия Барановская воспитывает троих детей, рожденных в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным.