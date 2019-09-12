Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Актриса Светлана Ходченкова закрутила роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Эта новость обсуждается в светской тусовке. 10 сентября в Москве вручали премию GQ отличившимся за год звездам культуры, спорта, медиа и бизнеса.

Ходченкова и Слепаков приехали на мероприятия по отдельности. Но слухи о романе актрисы и юмориста распространяются с новой силой. Говорят, Светлана и Семен могли подружиться на съемках популярного сериала "Домашний арест".

Слепаков написал сценарий и выступил продюсером сериала. Светлана играла одну из ролей.

На мероприятии они фотографировались всегда вместе, подогревая слухи о романе, сообщает teleprogramma.pro.

Как известно, Семен Слепаков семь лет женат. Его супруга Карина - юрист.

Светлана Ходченкова была женой актера Владимира Яглыча. После развода в 2010 году замуж она больше не выходила.