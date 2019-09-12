Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Православный священник, настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин комментируя новость о предстоящем венчании Ксении Собчак и Константина Богомолова, отметил, что ранее эта женщина не отличалась религиозностью.

По рассказу Чаплина, несколько лет назад Собчак появлялась в храме святителя Николая на Трех Горах, где он служил. По его мнению, Собчак приходила не молиться, а ради интереса.

Православный священник убежден, что Ксения Собчак — человек интеллектуально развитый, поэтому могла изучить основы православия, если она захотела венчаться.

"Очевидно, что люди, решившие венчаться, должны знать, как минимум, основы веры, напомнил священник", — отметил Чаплин в интервью ФАН.

Чаплин рассказал, что в чине венчания просятся благословения на нерасторжимую долгую семейную жизнь, на рождение детей, на настоящую верность и настоящую любовь. Священник считает, что Богомолов и Собчак серьезно готовятся к венчанию.

Ксения Собчак сама рассказала о том, что они с возлюбленным намерены венчаться. Чья это была идея, она не уточнила.