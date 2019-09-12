Эксперт по лжи и жестам оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова

Илья Анищенко - эксперт по лжи и жестам, консультант силовых ведомств и телеведущий - оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова. Богомолов и Собчак в пятницу, 13 сентября, станут мужем и женой.

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Их роман развивался стремительно. Несколько месяцев назад Ксения развелась с мужем Максимом Виторганом.

По мнению эксперта, который рассмотрел фото и видео пары в социальных сетях, Ксения сильно влюблена в Богомолова. Влюбленные много путешествовали и выкладывали совместные снимки и ролики.

Как заметил специалист по жестам, почти на всех Собчак прижимается к мужчине, все время поворачивает к нему голову, а Богомолов стоит прямо, будто он не рядом с любимой женщиной.

Отметим, режиссер признавался, что сильно влюблен в Ксению, и она прекрасный человек. Однако эксперт делает вывод: Собчак давно и крепко влюблена в Богомолова, а он просто позволяет себя любить. Илья Анищенко полагает, что Богомолов все же любит Собчак. В своем интервью будущей жене он сказал, прямо глядя в глаза Ксении: "Остаток жизни потратишь на меня".

Анищенко обращает внимание, что Богомолов творческий человек, режиссер, поэтому он склонен к экспрессии и публичности, - сообщает "7 Дней". По мнению эксперта, Собчак и Богомолов могут создать хорошую семью.