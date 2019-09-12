"Она сказала мне, что я богатая наследница", - Ханга поделилась историей о своём наследстве от отца

Известная телеведущая Елена Ханга рассказала о наследстве, которое ей оставил её отец в Танзании. Известно, что Абдула Кассим Ханга был одно время премьер-министром Занзибара.

Согласно источнику, её отца репрессировали, а позже он погиб в Тюрьме. Ханга поделилась что вернулась в Африку в дом отца, где нашла свою родную бабушку.

"Бабушка заплакала и села на землю. Она сказала мне, что я богатая наследница. Я еще тогда удивилась. Я ведь прекрасно знала, что отец не оставил моей матери ни копейки. В итоге мы зашли в дом. Там стоял огромный сундук", - поделилась знаменитость в программе "Судьба человека" на "Россия-1".

Ханга представлял уже бриллианты, на которые можно купить квартиру в Москве, но в сундуке оказались советские книги. По её словам, отец считал их очень ценными и завещал именно ей. Позже выяснилось, что эти книги являются подарком матери Ханги её отцу.