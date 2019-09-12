Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

"Настя выступит на корпоративе в качестве ведущей за 800 тысяч рублей. Райдер у нас обычный, ничем не удивим", - передаёт его слова издание "СтарХит".

Известно, что сейчас актриса находится на содержании супруга фигуриста Петра Чернышева, потому что отменила все свои спектакли из-за возможного заболевания - опухоли головного мозга. Сама Заворютнюк пока никак не комментирует ситуацию.

Друзья знаменитости предлагают ей финансовую помощь, но та отказывается.