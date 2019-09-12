Собчак рассказала об отце и первой встрече с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что до встречи с Константином Богомоловым во всех мужчинах подсознательно искала отца. Журналистка уверена, что роман с режиссером послан ей судьбой не просто так.

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Собчак рассказала, что при первом знакомстве Богомолов показался ей неинтересным и попросту скучным. Однако, когда ей удалось узнать режиссёра лучше, мнение изменилось, передаёт teleprogramma.pro.

«У меня всегда был какой-то подсознательный поиск папы в жизни. Иногда я думаю, что отношения с Костей могут быть даны мне как раз для того, чтобы закрыть эту историю с поиском папы в муже», - сказала телеведущая.