Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

Инцидент произошёл 30 августа на 75-м километре Киевского шоссе у деревни Выра. Марк Горонок ехал на машине с 70-летней матерью, когда в них влетела иномарка, которая ехала на встречу. Актёра госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, передаёт газета "МК".

Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. Мать тоже находится в больнице, у неё перелом шейки бедра и травма тазовых костей.

"Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает нерадужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись", - поделилась супруга артиста.