Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

Леонид Аркадьевич получил травму на отдыхе: "Он плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло", - рассказал представитель Якубовича.

При этом, по словам пресс-секретаря семидесятичетырехлетнего ведущего популярной российской телевизионной программы "Поле Чудес", московские врачи перелом не подтвердили: "только сильный ушиб". Об этом пишет издание Super.