Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли.

Певица опубликовала архивный 3,5 - минутный ролик, на кадрах которого можно заметить молодого Филиппа Киркорова, Лолиту, Анжелику Варум, Ирину Алегрову, юмориста Владимира Винокура и даже Льва Лещенко.

Королева рассказала, что ставки делали на деньги, но у кого заканчивались купюры могли "откупиться" раздеванием.

Снимал видео композитор Игорь Николаев.

"Рубрика «Как молоды мы были!» ... 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры ... И кто выиграл? Ну конечно же ОН.....", - подписала знаменитость пост в Instagram.