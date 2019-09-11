Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки
11 сентября 2019, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.
В Instagram актера Гэри Олдмана появилось новое фото, на котором он запечатлен со своим коллегой. Оба снимались в экранизациях книжной серии о волшебнике Гарри Поттере, снятых по саге британской писательницы Джоан Роулинг.
Дэниэл Рэдклифф презентовал в Торонто фильм Джейсона Ли Хаудена "Пушки Акимбо", а Гэри Олдман приехал на премьеру триумфатора Венеции "Джокера" Тодда Филлипса. Благодаря этому и произошла столь радостная для актеров встреча.
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