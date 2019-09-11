Кожевникова показала селфи без макияжа и рассказала про свой уход за лицом

Известная актриса и бывший депутат Мария Кожевникова последнее время часто делилась с поклонниками beauty-советами, а теперь и вовсе решила показать фотографию без макияжа. Знаменитость призналась, что поправилась во время отпуска в Испании.

Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем, но лицо мужчины на показала

"Я не стесняюсь ходить и фотографироваться без макияжа, наоборот большую часть жизни, вне съёмок, люблю ощущение «чистоты и легкости» ... я не сторонник дорогой косметики ... пока мне было нужно только увлажнение и с этим справлялись , как и не дорогие крема, сыворотки, маски , так и косметика с «золотом, чёрной икрой, бриллиантовой пылью", - рассказывала знаменитость в Instagram.

В этот раз Кожевникова выложила селфи после отдыха в бане, однако расписывать актриса ничего подробно не стала, а просто подписала: "Банька".



"С легким паром! Как же приятно смотреть на естественную красоту", - отметила одна из фанаток.