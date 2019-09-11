Член Общественной палаты и руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что не стоит закрывать глаза на выступление Димы Билана на Дне города в Самаре. По его словам, проблема носит куда более серьезный характер и артист должен это признать.

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Хамзаев считает, что Билан выпил не просто рюмку коньяка, а находился под воздействие запрещённых веществ.

"Он обязан пойти и сказать: "Да, эта болезнь у меня есть и я буду лечиться". И показать этот процесс публично, чтобы у других ребят, которые больны ..., было желание идти и лечиться, а не вот так потакать своим слабостям", - передаёт слова эксперта "Telegram-канал Mash".

Член Общественной палаты добавил, что артисту будет оказана поддержка и помощь, если он в этом нуждается.