Екатерина Климова показала видео, как ее младшая дочь исполнила песню Димы Билана

Актриса Екатерина Климова показала видео, как ее младшая дочь Изабэлла Месхи исполнила песню Димы Билана. Трехлетняя Бэлла любит петь и в ее репертуаре много разных песен. Катя запечателела момент, когда ее маленькая дочь поет прямо на улице песню Димы Билана «Держи».

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Фолловеры предположили, что Бэллочка, как и ее родители, может стать актрисой.

Климова - многодетная мама. Все свободное время она посвящает детям.

На днях Екатерина посетила с дочкой салон красоты и после Бэлла дала уличный концерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)10 Сен 2019 в 5:26 PDT

Климова считается одной из самых красивых российских актрис.