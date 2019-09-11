Екатерина Климова показала видео, как ее младшая дочь исполнила песню Димы Билана
11 сентября 2019, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Екатерина Климова показала видео, как ее младшая дочь Изабэлла Месхи исполнила песню Димы Билана. Трехлетняя Бэлла любит петь и в ее репертуаре много разных песен. Катя запечателела момент, когда ее маленькая дочь поет прямо на улице песню Димы Билана «Держи».
Фолловеры предположили, что Бэллочка, как и ее родители, может стать актрисой.
Климова - многодетная мама. Все свободное время она посвящает детям.
На днях Екатерина посетила с дочкой салон красоты и после Бэлла дала уличный концерт.
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Климова считается одной из самых красивых российских актрис.
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