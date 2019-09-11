Елизавета Боярская «наигралась» в актерскую профессию и дала себе новую установку

Елизавета Боярская - актриса театра и кино, жена актера Максима Матвеева и мама двух сыновей.

И родители Лизы, Михаил Боярский и Лариса Луппиан, тоже актеры. После рождения сыновей Елизавета быстро включалась в работу. Родители помогали с малышами, а Гришу и на репетиции с собой брала.

Но недавно Боярская призналась, что в последнее время ей все чаще приходится задумываться - работа или семья.

"В каком-то смысле в актерскую профессию я уже наигралась", — сделала неожиданное признание Елизавета в интервью журналу "7Дней". "Если на одной чаше весов хорошая, интересная, но не особенная работа, а на другой свободное время с детьми — я выбираю время с детьми", - поделилась актриса. Но если появится какое-то яркое, интересное предложение, Боярская вырвется на работу. Семья, несомненно, поддержит.

Лиза Боярская также призналась, что после рождения Гриши стала серьезнее относиться к своему здоровью. Если раньше могла променять сон на чтение, просмотр фильма, то сейчас может спокойно выспаться.