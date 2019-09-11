Представитель Розембаума сообщил о состоянии артиста после многочасовой операции

Представитель певца Александра Розембаума сообщил о состоянии народного артиста после переесенной многочасовой операции. Продюсер артиста Белла Купсина рассказала, что Александр Розембаум чувствует себя после операции хорошо.

Певец Александр Розенбаум перенес операцию

По ее словам, скоро артист начнет выступать на концертах.

По сведениям АГН "Москва", поэта, музыканта, заслуженного артиста РФ Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.Герцена. Диагноз онкология подтвердился.

67-летний бард был госпитализирован 2 сентября. Музыкант, врач по профессии, не стал называть диагноз, с которым угодил в больницу.