Лоза придумал наказание для Билана за выступления в пьяном виде

Певец Юрий Лоза рассказал, как можно наказать исполнителя Диму Билана за выступления в нетрезвом виде. Соответствующее заявление Лоза сделал в разговоре с представителями интернет-прессы.

Как отметил музыкант, ставший собеседником портала Teleprogramma, Билан «подвел» зрителя. Если артист еще раз оступится, наказание должно быть соответствующим, полагает Юрий Лоза. Он предложил бойкотировать концерты исполнителя.

Дима Билан вызвал возмущение жителей Самары своим странным поведением на сцене во время выступления на Дне города. Позже певец принес извинения публике, признавшись, что перебрал с алкоголем.