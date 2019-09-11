Цымбалюк-Романовская не узнала радикально сменившего имидж Шаляпина

Пианистка, бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не узнала своего возлюбленного Прохора Шаляпина с новой прической. Артист недавно кардинально сменил имидж.

Прохор в течение десяти лет сохранял "верность" одной прическе, однако на днях принял решение сделать более стильную и современную стрижку, а также слегка изменить цвет волос, передает teleprogramma.pro.

Шаляпин действительно перестал быть похожим на себя. Даже любимая женщина не сразу узнала его в новом образе, о чем она и сообщила в комментариях к последней публикации. Артист в ответ на это поинтересовался, купила ли Виталина хлеба. Цымбалюк-Романовская проигнорировала этот комментарий и вернулась к теме красоты возлюбленного: она задалась вопросом, "за что ей такое счастье".