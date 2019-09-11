Иван Ургант похвалился красавицей-женой и надёжным браком с бывшей одноклассницей

Популярный телеведущий Иван Ургант опубликовал редкое фото с красавицей-женой. Наталья Кикнадзе - бывшая одноклассница Урганта-младшего. Она стала второй женой Ивана.

Урган подписал снимок и отметил, что у них с Наташей идеальный брак. "И для меня и для Наташи наш брак является вторым.Или как мы в семье это называем - Audi. Что делает его красивым, надёжным и, как видно на фото, не лишённым электричества", - пошутил Ургант.

Иван Ургант и Наталья учились в одном классе в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. По слухам, Наташа была первой любовью Ивана. Но она вышла замуж и родила в первом браке сына и дочь.

Ургант тоже женился на девушке Карине. Брак долго не продержался. После развода телеведущий познакомился с Татьяной Геворкян. Коллега Ивана, ведущая MTV очень нравилась его родителям. Молодые люди жили вместе пять лет, но не поженились.

Однажды Иван Ургант встретил Наталью Кикнадзе. К тому моменту Наталья рассталась с первым мужем. С ней осталась дочь Эрика. Бывшие одноклассники поженились. Наталья родила Ивану двух дочек - Нину и Валерию.

"Ну и что, что второй брак. Смотритесь отлично", "Красивая и крепкая пара", — комментируют подписчики Урганта в Инстаграм.

Недавно бабушке телеведущего Нине Ургант исполнилось 90 лет.